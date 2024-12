Na estreia do treinador Vítor Pereira no futebol inglês, o Wolverhampton venceu o Leicester por 3 a 0 fora de casa neste domingo (22) pela 17ª rodada da Premier League. Matheus Cunha, camisa 10 dos Wolves, brilhou mais uma vez e marcou o terceiro gol da partida.

Leicester 0x3 Wolverhampton

Em confronto direto pela parte de baixo da tabela, Vítor Pereira teve a melhor estreia possível no comando do Wolverhampton. Os times empataram em finalizações no primeiro tempo, mas o Wolves foi mais eficiente e fez 3 a 0 nos 45 minutos iniciais. Além do brasileiro Matheus Cunha, os portugueses Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes balançaram as redes. Na segunda etapa, o equilíbrio seguiu tanto em finalizações quanto em posse de bola, e o placar não mudou. A vitória por 3 a 0 do Wolves interrompeu uma série de quatro derrotas na liga.

Gonçalo Guedes abriu o placar da partida contra o Leicester (Foto: Reprodução/Instagram@wolves)

Matheus Cunha

Mesmo com a pior defesa da competição, com 40 gols sofridos em 16 jogos, o ataque do Wolverhampton não repete o baixo desempenho: são 27 gols marcados, nono melhor da competição. Matheus Cunha, com 12 participações em gols, é o principal responsável por isso. Nas últimas dez rodadas da Premier League, ele é o vice-líder em participações em gols e grandes oportunidades geradas na competição: são sete gols, três assistências e 20 passes decisivos.

Com o resultado positivo neste domingo, a situação da equipe é reversível. O Wolverhampton, que também conta com João Gomes, ex-Flamengo, e André, ex-Fluminense, tem 12 pontos e ocupa a 18ª posição, dois a menos que o Leicester, primeiro time fora da zona de descenso.