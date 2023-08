>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



Além de utilizar a estrutura de um dos clubes mais conceituados do mundo, Vitinho teve a oportunidade, também, de conhecer todo o elenco profissional do Bayern. Algo que, para ele, é a concretização de um sonho também pelo fato da chance ser restrita apenas a um seleto grupo:



- Momento muito especial. Fruto de um trabalho que realizo desde pequeno. O Bayern só escolheu 17 jogadores de 100 países. Estar nesta lista foi um sonho realizado.



Segundo informações apuradas pelo Futebol Latino/LANCE!, Vitinho Gomes tem sido monitorado por outros clubes brasileiros. Entretanto, o atleta afastou a possibilidade de dividir suas atenções neste momento, garantindo que o foco total é o Água Santa:



- Fico feliz (pelas sondagens), pois me esforço todos os dias para evoluir e jogar em alto nível. Temos que aproveitar o resto da temporada e defender bem as cores do Água Santa.