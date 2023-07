Não demorou para o placar ser estendido. Cinco minutos depois, Jadon Sancho marcou o primeiro da temporada. A zaga do United afastou a bola na área defensiva, o marcador do Arsenal errou o domínio e o chute, a bola passou e sobrou para o camisa 25, sozinho, correr em direção ao gol e finalizar no ângulo aos 35 minutos.