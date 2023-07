Marcos Antonio não foi revelado no Brasil. O jogador, que fez as categorias de base no Athletico Paranaense, ingressou no profissional pelo Estoril Praia, de Portugal. Em seguida, defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por quatro temporadas até chegar à Lazio, onde vai iniciar a segunda temporada. O contrato do volante é válido até 2027.