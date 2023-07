Já o Yokohoma Marinos está no meio de temporada e, atualmente, é o segundo colocado do Campeonato Japonês, atrás somente do Vissel Kobe, por uma diferença de um ponto - 44 contra 43. Depois de três partidas sem vencer, o time reencontrou a vitória contra o Celtic, por 6 a 4, e promente fazer um jogão contra o City.