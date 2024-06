Murilo se despede do Gil Vicente e deixa futuro em aberto

Murilo em ação pelo Gil Vicente (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Um dos principais destaques do Gil Vicente na temporada 2023/24, o atacante Murilo não irá permanecer no clube. O jogador participou de 12 gols diretamente nesse seu último ciclo, sendo sete com assistências e somou 35 partidas. Contabilizando todas suas partidas, o brasileiro detém 23 participações para gols e 84 jogos. Números positivos e que aos poucos estão sendo reconhecidos no mercado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Times de diversos continentes já sinalizaram interesse, e em breve, Murilo deve anunciar seu novo clube. Enquanto não define o futuro, ele agradeceu a passagem pelo clube português e também aproveitou para falar sobre as sondagens.

- Foi uma passagem muito bacana, uma história linda que deixamos no clube. Jogos e gols históricos irão ficar na minha memória, mas acredito que seja o momento perfeito de me despedir deste tradicional clube e também de Portugal que me acolheu tão bem. Hora de buscar novos desafios. Agora, estamos analisando de tudo um pouco, tem surgido projetos de praticamente todos os continentes. A preferência é a permanência na Europa, mas pode ser que seja pra outro lugar. No momento preciso descansar, mas meu empresário está resolvendo essa questão e quando tiver algo concreto vai me encaminhar - ponderou.

Apesar de jogar muitos anos no exterior, Murilo não descarta uma possibilidade de retorno ao futebol brasileiro. O jogador foi questionado sobre voltar a jogar no seu país de origem e o atacante pareceu olhar com bons olhos esse mercado.

- Sempre acompanhando o futebol brasileiro, para já temos algumas situações na mesa, mas penso se não for agora, será em breve o retorno. Quero muito voltar ao Brasil, mas será no momento certo. Gostaria muito de um clube que me apresentasse um projeto grandioso. Meu pensamento é grande e acho que tem que ser igual aos clubes que defendo - concluiu.

Murilo em ação pelo Gil Vicente (Foto: Divulgação)