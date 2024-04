(Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 16:15 • Bilbau (ESP)

O Athletic Bilbao divulgou, nesta quarta-feira (24), que Iker Muniain, um dos maiores ídolos da história do clube estaria de saída do clube após 15 temporadas atuando com a camisa vermelha e branca. O atacante espanhol de 32 anos demonstrou interesse em diversos mercados das Américas: Brasil, México, Estados Unidos e Argentina estiveram nos horizontes, mas o jogador sempre deixou claro a prioridade de jogar pelo River Plate, clube que possui paixão inusitada.

- O River Plate é um time que sempre gostei, principalmente pela grande torcida que tem, sempre incentivando o time, e a verdade é que os admiro muito. Acompanho todos os jogos e desejo-lhes o melhor - disse Muniain, sobre sua torcida pelo time argentino.

- Quando você é pequeno e assiste na TV, por exemplo, os clássicos River x Boca, você sempre opta por um. Eu optei pelo River e até hoje tenho essa paixão pelo River e todos os seus torcedores - acrescentou.

- Foi o melhor da minha vida, mas agora, amor meu, é hora de nos separarmos - expressou em um vídeo compartilhado nas mídias sociais do time.

O contrato do jogador se encerra ao final da temporada e, em grande estilo, terminou sua passagem sendo campeão da Copa do Rei depois de 40 anos, sobre o Mallorca. Muniain disputou 557 jogos no clube e é o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo clube basco.