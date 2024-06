Ídolo do Real Madrid é anunciado por clube da Arábia Saudita

Nacho é anunciado pelo Al-Qadsiah (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 10:26 • Cobar (SAU)

O defensor Nacho Fernández, ídolo do Real Madrid, foi anunciado nesta quinta-feira (27) como novo reforço do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. O contrato terá duração de dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2026.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Capitão da última conquista da Champions League, o espanhol encerrou uma jornada de mais de 20 anos em Valdebebas, se mudando para o Oriente Médio. Tendo chegado ainda na base, subiu aos profissionais e fez mais de 360 jogos, participando de seis títulos europeus.

- A decisão de deixar o Real Madrid foi a mais difícil que tomei em toda a minha vida. Eu cheguei a comentar com a diretoria sobre isso meses atrás, mas ainda tinha dúvidas à época. Não tenho mais. Sou feliz pelo que fizemos lá, e não tinha mais nada para conquistar em Madri - disse o jogador.

Nacho sempre foi muito aclamado pela sua versatilidade no futebol espanhol. Ao longo dos anos, foi usado como zagueiro, lateral e até volante, por diversos treinadores. Ao todo, foram 16 gols anotados e dez assistências registradas no período como profissional.

➡️ Três destaques da Inglaterra não participam de atividade antes do mata-mata da Eurocopa

Agora, o atleta se junta ao Al-Qadsiah, clube recém-promovido para a primeira divisão da Arábia Saudita. Os Cavaleiros do Leste, fortalecidos com investimentos econômicos, já contam com nomes conhecidos em seu elenco, como o peruano André Carrillo e o argentino Luciano Vietto, dupla de sucesso no Al-Hilal.

Nacho deixou o Real Madrid rumo ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita (Foto: Reprodução / X)