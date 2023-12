O Monza recebe a Juventus, nesta sexta-feira (1º), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir das 16h45 (de Brasília), no Estádio Brianteo, em Monza, com transmissão do Star+.



✅ FICHA TÉCNICA

Monza x Juventus



Data e horário: sexta-feira, 01/12/2023, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Brianteo, em Monza (ITA)

Onde assistir: Star+