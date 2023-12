PSG 2x1 NANTES: TRIUNFO NO FIM

Recebendo o Nantes no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain tinha tudo para ter um dia tranquilo. Mas não teve. O primeiro tempo foi positivo: aos 41', Barcola tabelou com Vitinha, acelerou pela esquerda e bateu para inaugurar o marcador. Porém, na segunda etapa, o bom atacante Mostafa Mohamed deixou tudo igual. Coube a Randal Kolo Muani acionar a Lei do Ex e decidir no fim: em cabeçada de Lucas Hernández, Lafont operou milagre, mas o centroavante soltou o pé, com meta aberta, para garantir a vitória.