A novela envolvendo a renovação de contrato do meia Luka Modrić com o Real Madrid está próxima do fim. Segundo o "Bild", da Alemanha, o croata recusou uma oferta de renovação por mais uma temporada e, por isso, está cada vez mais próximo de deixar o clube espanhol após 12 anos. Seu contrato atual tem duração até julho deste ano.