Messi em ação no duelo entre Inter Miami e New York City, pela MLS (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 17:27 • Nova York (EUA)

O Inter Miami de Lionel Messi empatou com o New York City FC por 1 a 1 no Yankee Stadium, pela 30ª rodada da MLS. Em atuação apagada do craque argentino, Campana abriu o placar para os Herons já na segunda etapa, mas James Sands deixou tudo igual já nos acréscimos do confronto.

Apesar do duro golpe, o resultado manteve a folga do time de Tata Martino na Conferência Leste, já que lideram a competição com 64 pontos (nove a mais em relação ao vice-líder Cincinnati). Já os Pigeons travaram na sexta posição, com 41.

👀 OS GOLS DO JOGO

A primeira etapa foi de poucas chances criadas e uma boa folga para os goleiros Freese e Callender. No segundo tempo, o jogo seguiu truncado e muito faltoso, mas a entrada do centroavante Leonardo Campana deu o tom necessário para o primeiro gol. Aos 31 minutos do segundo tempo, Messi apareceu pelo meio com liberdade, conduziu e achou Jordi Alba na ponta da área. O lateral cruzou de primeira e o atacante equatoriano apareceu na entrada da pequena área para empurrar para o fundo das redes.

Quando tudo parecia definido, os donos da casa surpreenderam e buscaram a igualdade. Aos 50', em cobrança de escanteio de Santiago Rodríguez, James Sands subiu mais alto do que a defesa do Inter e cabeceou sem chances para Callender, estragando a festa rosa e preta em Nova York.

✅ FICHA TÉCNICA

New York City FC 1x1 Inter Miami

30ª rodada - Major League Soccer



📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Yankee Stadium, em Nova York (EUA)

🥅 Gols: Leonardo Campana (INT - 30' 2T); James Sands (NYC - 50' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Strahinja Tanasijevic, Santiago Rodríguez, Keaton Parks e Maxi Moralez (NYC); Ian Fray, Jordi Alba, Tomás Avilés, Noah Allen e Luis Suárez (INT)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

NEW YORK CITY (Técnico: Nick Cushing)

Matthew Freese; Tayvon Gray (Mitja Ilenic), Thiago Martins, Strahinja Tanasijevic e Kevin O'Toole (Christian McFarlane); James Sands e Keaton Parks (Andrés Perea); Hannes Wolf (Julián Fernández), Maxi Moralez e Santiago Rodríguez; Adrián Martínez (Mounsef Bakrar)



INTER MIAMI (Técnico: Tata Martino)

Drake Callender; Ian Fray, Tomás Avilés, Noah Allen (Serhiy Kryvtsov) e Jordi Alba; Julian Gressel (Benjamin Cremaschi), Yannick Bright, Federico Redondo e Robert Taylor (Leonardo Campana); Lionel Messi e Luis Suárez