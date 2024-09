Coreia do Norte vence os Estados Unidos e Japão derrota a Holanda; veja os placares das semifinais da Copa do Mundo sub-20 Feminina

A final da Copa do Mundo sub-20 Feminina será entre Coreia do Norte e Japão (Foto: Nelson Rios / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 01:14 • Cali (COL)

Nesta quarta-feira (18), a Copa do Mundo sub-20 Feminina teve um dia de partidas animadas em Cali, na Colômbia. A seleção da Coreia do Norte, algos do Brasil, derrotou os Estados Unidos por 1 a 0, enquanto a seleção japonesa venceu a Holanda por 2 a 0. Ambas as partidas foram disputadas no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Estados Unidos 0x1 Coreia do Norte - Gol: 22' II-SON Choe (COR);

(Foto: Nelson Rios / AFP)

Japão 2x0 Holanda - Gols: 55' e 83' Manaka Matsukubo (JAP);

(Foto: Nelson Rios / AFP)

E agora?

Estados Unidos e Holanda, se enfrentam, no próximo sábado (21), às 18h (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, pela disputa do terceiro lugar. Coreia do Norte e Japão, se enfrentam no próximo domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, pela disputa do primeiro lugar.