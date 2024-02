Nesta quinta-feira (15), às 17h (horário de Brasília), o Milan recebe o Rennes no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela ida da fase de 16 avos de final da Europa League. Os italianos chegam à competição após ficar em terceiro no grupo da morte da Champions, vendo Borussia Dortmund e PSG se classificarem para as oitavas; os franceses, por sua vez, já estavam na competição e ficaram em segundo na chave F, com o Villarreal liderando. O jogo terá transmissão da TV Cultura, da ESPN e do Star+.