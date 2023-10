Eliminado dos playoffs da Major League Soccer, o Inter Miami terá um longo período de inatividade. O último jogo da equipe de Lionel Messi antes da pausa será no dia 21 de outubro e voltaria a entrar em campo somente em março de 2024. Por conta disso, surgiram rumores sobre um possível empréstimo do astro argentino ao Barcelona, seu ex-clube. De acordo com o jornal espanhol "Sport", existe a possibilidade de Messi retornar à Catalunha com um contrato de seis meses.