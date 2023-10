Envolvida em recentes punições, com perdas de pontos no Campeonato Italiano, a Juventus pode estar próxima de mais um problema. De acordo com o Gazzetta dello Sport, o meio-campista Nicolò Fagioli está sendo investigado por apostar em plataformas ilegais. O caso, se comprovado, pode ocasionar em uma suspensão do atleta de até três anos.