Na última quarta-feira (13) o Benfica venceu o Sporting nas penalidades e se consagrou campeão da Supertaça Feminina de Portugal. O torneio de tiro curto contou com o confronto entre o Benfica e o Braga, com as Águias saindo com a vitória também nas penalidades. Laís Araújo, meio-campista que chegou no clube em julho deste ano e já ganhou espaço no time titular, destacou a conquista e a sensação de levantar a primeira taça com o novo clube .