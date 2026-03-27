Meia da Itália revela 'medo' na repescagem da Copa do Mundo: 'Vimos monstros'
Equipe de Gattuso elimina Irlanda do Norte após jogo tenso
Meia da Itália, Sandro Tonali revelou que a equipe sentiu "medo" no duelo contra a Irlanda do Norte, pela repescagem europeia para a Copa do Mundo. Em entrevista após o confronto, o autor do primeiro gol da Azzurra pediu para que o elenco sentisse otimismo após afastar fantasmas do passado.
- Eles são muito físicos, bons em bolas paradas, e soubemos aproveitar bem as poucas chances que nos deram. Estávamos um pouco nervosos e tensos no início, mas com o passar dos minutos, o jogo mudou. Depois do 1 a 0, tivemos mais liberdade no jogo. Ainda acho que fizemos uma boa partida. Estávamos muito focados nos pontos fortes deles. Quando você cede poucas bolas paradas contra essas equipes, raramente sofre gols. Precisamos manter o otimismo daqui para frente, mas sempre estivemos assim desde que o Gattuso chegou. Vimos alguns monstros esta semana; lembrem-se do que a Itália fez nos últimos anos… estávamos com medo, mas depois nos libertamos.
Nas últimas duas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Itália foi eliminada na repescagem para Suécia e Macedônia do Norte. Em meio a esse cenário, a equipe comandada por Gattuso buscava evitar um novo vexame diante da Irlanda do Norte.
Com a vitória, a Itália enfrentará a Bósnia em um duelo decisivo valendo vaga na Copa do Mundo, na terça-feira (31). Ao contrário do que ocorreu contra a Irlanda do Norte, a Azzurra visitará a adversária liderada por Edin Dzeko.
O que a Itália precisa fazer para garantir vaga na Copa do Mundo?
Diante da Bósnia, a Itália precisa de uma vitória simples para conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Em caso de empate, o confronto irá para a prorrogação. A definição por pênaltis só acontecerá se o placar seguir em igualdade nos 120 minutos.
Caso avance para a Copa do Mundo, a Itália entrará no Grupo B ao lado de Canadá, Catar e Suíça.
