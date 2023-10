Em sua quinta temporada no futebol saudita, o meia Diego Miranda afirma com garantia que sua passagem pelo país árabe tem sido vencedora. Nas quatro edições da Divisão 1 que disputou, alcançou dois acessos para a elite do futebol nacional. Nas duas outras, bateu na trave. O gaúcho faz um balanço positivo dos 50 meses na Arábia Saudita.