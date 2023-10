Após conversas com o departamento médico, a comissão técnica, que esperou até o último momento, optou por desconvocar Vanderson, do Monaco. Momentos depois, o corte de Renan Lodi, do Olympique de Marseille, também foi anunciado. Desde a convocação, no dia 23 de setembro, Diniz perdeu Raphinha, do Barcelona, e Caio Henrique, do também do Monaco. David Neres, do Benfica, e Guilherme Arana, do Atlético-MG, foram chamados.



+ Galvão Bueno exalta Fluminense de Diniz e cutuca preferência da CBF por Carlo Ancelotti