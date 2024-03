Bayern de Munique atropela Lazio e avança na Champions League

Thomas Müller marcou o gol que deu tranquilidade para o Bayern de Munique contra a Lazio (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 19:03 • Munique (ALE)

O Bayern de Munique venceu a Lazio por 3 a 1 na Allianz Arena, e reverteu a eliminatória nas oitavas de final da Champions League - os italianos venceu o jogo de ida por 1 a 0 em casa. Os gols do jogo foram marcados por Harry Kane (duas vezes) e Thomas Müller.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, o Bayern de Munique aguarda o resultado do sorteio das quartas de final para saber quem será seu adversário na próxima fase da competição. Os jogos da próxima fase estão marcados para os dias 9 e 10 de abril (ida), e 16 e 17 de abril (volta).

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Em desvantagem na eliminatória, o Bayern de Munique viu a Lazio se lançar ao ataque nos primeiros minutos de jogo, mas a tentativa de surpreender durou pouco. Os donos da casa logo dominaram a posse da bola e colocaram o time italiano contra o próprio gol.

Aos 38 do primeiro tempo, Harry Kane abriu o placar se aproveitando de uma finalização de errada de Raphaël Guerreiro. A bola sobrou na pequena área e o inglês empurrou para o gol de cabeça, para abrir o placar e igualar a eliminatória.

Harry Kane disparou para marcar dois gols sobre a Lazio e classificar o Bayern de Muniquena Champions League (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Thomas Müller marcou o gol da virada do Bayern, e que garantiria a classificação do clube alemão, após se aproveitar de finalização errada de Dier e desviar de cabeça para enganar o goleiro.

Na segunda etapa, aos 11 minutos, Harry Kane marcou o terceiro e último gol do jogo, se aproveitando de um rebote do goleiro Provedel após finalização de Leroy Sané. Com este gol, Harry Kane chegou aos seis na competição e se tornou artilheiro da Champions League ao lado de Mbappé.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Bayern de Munique volta a campo no sábado (9), às 11h30 (hora de Brasília), pela Bundesliga, para enfrentar o Mainz pela Bundesliga. A Lazio, por sua vez, recebe a Udinese na segunda-feira (11), às 16h45 (hora de Brasília), pelo Campeonato Italiano.