A Arábia Saudita segue promovendo contratações na atual janela de transferências. Nesta quarta-feira (26), foi a vez do Al-Hilal anunciar a contratação do brasileiro Malcom, revelado pelo Corinthians. O time de Jorge Jesus desembolsou em torno de €60 milhões (cerca de R$314 milhões) para contratar o atacante do Zenit, se tornando a maior venda da história do clube russo.