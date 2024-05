Mbappé revela sentimento ao deixar o PSG e projeta próxima temporada: ‘Dá uma pontada no coração’

FRANCK FIFE / AFP







Publicada em 25/05/2024 - 19:45

A noite deste sábado (25) está marcada por despedidas. Assim como Kroos, que disputou a última partida no Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé entrou em campo pela última vez como jogador do PSG, conquistando o título da Copa da França, em uma mistura de sentimentos.

Em entrevista após a partida contra o Lyon, o astro francês abriu o jogo e revelou como se sente ao deixar o Paris Saint-Germain após sete anos, onde se tornou o maior jogador da história do clube.

- Como jogador de futebol, você não tem tempo para ver a passagem do tempo. Antes da final, eu pensei muito em todos esses anos que passei aqui, e pensar que acabou dá uma pontada no coração. O que eu tinha aqui, nunca encontrarei em nenhum outro lugar. Mas o que é certo é que o que me espera será fantástico - declarou.

Mbapé conquista a Copa da França em sua partida de despedida do PSG (DENIS CHARLET / AFP)



Mbappé chegou ao Paris Saint-Germain depois de ser comprado do Monaco e, após sete temporadas, encerrou a história com 15 títulos, 255 gols e 96 assistências em 306 partidas, além de ser o maior artilheiro da história do clube.

- Sinto o peso das coisas, percebo que realmente acabou. Estou muito feliz por ter conseguido terminar com um troféu. Isso caracteriza o clube, continuará a caracterizar. Fico feliz por ter deixado uma pequena marca na história dele. Agora tem a Euro, é o mais importante - destacou.

