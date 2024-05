Despedida de Kroos do Bernabéu é marcada por empate; veja a homenagem da torcida, clube e dos jogadores

Kroos entra em campo no Bernabéu pela última vez na carreira (JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 18:07 • Madri (ESP)

Fim de uma história. Toni Kroos entrou em campo pela última vez no Santiago Bernabéu, neste sábado (25), no empate sem gols com o Real Betis. Com a aposentadoria anunciada, o jogador terá mais uma partida pela frente com o Real Madrid, na final da Champions League, contra o Borussia Dortmund.

Com este resultado, o Merengue encerrou a La Liga 2023/24 na liderança, com 95 pontos, seguido do Barcelona (82), Girona (81) e Atlético de Madrid (76), completando o G4.

OBRIGADO!

Depois de 10 anos, chegou ao fim a carreira de Toni Kroos e a passagem pelo Real Madrid. No pré-jogo, durante a entrada das equipes, os jogadores fizeram um corredor para a passagem do jogador, e a torcida merengue proporcionou uma bela homenagem.

Entrada de Kross em campo é marcado por corredor de jogadores (JAVIER SORIANO / AFP)



Atrás do gol, os torcedores hastearam uma bandeira com o rosto do jogador e o número de títulos (22), além da faixa escrita 'Obrigado, lenda'.

Torcida do Real agradece a Kroos: 'Obrigado, lenda' (JAVIER SORIANO / AFP)



No final do segundo tempo, aos 40 minutos, o meio-campista foi substituído, paralisando o jogo. Os jogadores do Real Madrid abraçaram Kroos, seguido dos filhos do jogador - chorando - e da comissão técnica. Ao fim do jogo, todo elenco reverenciou o alemão.

Jogadores pararam para reverenciar Toni Kroos (JAVIER SORIANO / AFP)



Com a camisa do gigante espanhol, Kroos soma 28 gols e 93 assistências em 10 temporadas. Ao todo, foram cinco Mundiais de Clubes, quatro Champions League, quatro La Liga, quatro Supercopas da Espanha, três Supercopas da Uefa, três Supercopa da Uefa e uma Copa do Rei.

