Mbappé passa em branco, PSG fica só no empate com Le Havre e adia grito de campeão francês

Com empate, PSG adia grito de campeão francês (FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 18:09 • Paris (FRA)

Não foi dessa vez. O Paris Saint-Germain entrou em campo, contra o Le Havre, pela 31ª rodada da Ligue 1, e empatou em 3 a 3, em pleno Parque dos Príncipes, adiando o grito de campeão. Barcola, Hakimi e Asensio marcaram para os donos da casa, enquanto Christopher Opéri, Ayew e Touré foram os goleadores dos visitantes.

Com o resultado, o PSG segue com 70 pontos, 12 a mais que o vice-líder Mônaco, que ainda vai jogar neste final de semana. A três rodadas do fim, a equipe de Luis Enrique só depende de si para conquistar o Campeonato Francês.

➡️ Paquetá quebra o silêncio e fala do interesse do Manchester City: ‘Não posso mentir’

NÃO FOI BEM!

Jogando em casa, onde mantém um domínio absoluto, o PSG sofreu dificuldades contra uma equipe que luta contra a zona de rebaixamento, levando a pior no duelo.

Christopher Opéri abriu o placar para o Le Havre aos 19' da primeira etapa, com o empate vindo logo em seguida, dez minutos depois, com Barcola. Apesar disso, os visitantes voltaram à frente no placar, com André Ayew.

Na segunda etapa, Danilo Pereira cometeu pênalti e o PSG viu o placar ser ampliado. Na reta final, a equipe de Paris iniciou uma remontada com Hakimi, aos 32', e Asensio, aos 49', terminando tudo igual.

FUT INTERNACIONAL