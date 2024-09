Mbappé ou Vini Jr? Saiba quem bate pênalti melhor

Mbappé e Vini Jr comandam o ataque do Real Madrid na temporada 2024/25 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 12:47 • Rio de Janeiro

No último domingo (1), o estádio do Real Madrid foi palco de grandes acontecimentos durante a partida contra o Real Betis, pela La Liga. Mbappé e Vini Jr protagonizaram momento de altruísmo em relação ao dilema do batedor oficial de pênaltis no clube espanhol. Na ocasião, o atacante brasileiro cedeu a cobrança ao francês e criou-se uma polêmica.

Polêmica entre Mbappé e Vini Jr nos pênaltis do Real Madrid

Nos dias que antecederam a última rodada do Campeonato Espanhol, havia uma certa polêmica em torno de um pênalti anterior e os comentários de Carlo Ancelotti sobre a tomada de decisão em campo. No duelo diante do Las Palmas, três dias antes, o brasileiro chamou a responsabilidade na marca da cal e marcou o gol do empate contra o Las Palmas em Gran Canaria.

A possível colisão das duas estrelas era uma preocupação de muitos torcedores antes do começo da temporada. Ambos jogam na mesma posição do campo (lado esquerdo do ataque), e poderiam ter problemas quanto ao posto de principal referência da equipe. No entanto, eles reforçam parceria neste início de temporada.

Desta vez, após o jogo contra o Betis, o técnico italiano rasgou elogios à postura de Vinícius em permitir que a cobrança fosse realizada pelo camisa 9, mostrando a harmonia da equipe dissipando qualquer tipo de polêmica entre o estrelado elenco.

Mbappé e Vini Jr em ação no Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

Veja o aproveitamento de pênalti dos jogadores na temporada 2023/24

Vinícius Júnior - Real Madrid:

3/3 (100%)

Kylian Mbappé - PSG:

13/16 (81%)