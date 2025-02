Torcedores vão à loucura com pintura de Mbappé em Real Madrid x City: ‘Gênio’

Logo no começo da partida entre Real Madrid e Manchester City, válido pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League, o atacante Kylian Mbappé abriu o placar. No lance, o zagueiro Raúl Asencio deu um lindo lançamento longo para o francês, que saiu sozinho com o goleiro e tocou por cobertura. A pintura do camisa 9 fez a internet colapsar, mostrando estar cada vez mais adaptado ao clube espanhol em sua primeira temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por ter vencido de virada, por 3 a 2, no jogo de ida, o resultado deu a vantagem do empate para o Real, mas a equipe de Carlo Ancelotti demonstrou determinação para fechar o caixão e eliminar o time inglês.

Confira a reação da web com o gol de Mbappé:

Como foi o primeiro jogo entre Manchester City e Real Madrid?

No jogo de ida dos playoffs da Champions League, o Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 2, de virada, fora de casa. Erling Haaland marcou duas vezes para os Citizens, mas Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham fizeram os gols da vitória dos Merengues.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional