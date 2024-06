Mbappé é poupado por lesão e França fica no empate antes de estrear pela Euro

Mbappé passou boa parte da partida contra o Canadá no banco. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 18:40 • Rio de Janeiro

A França fez a última partida antes de estrear pela Eurocopa 2024. Em jogo pouco inspirado contra a seleção do Canadá, Les Bleus ficaram no empate sem gols em Bordeaux. Queixado de dores nos joelhos, Kylian Mbappé ficou no banco durante boa parte do amistoso e entrou na parte final, mas não influenciou no resultado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partir de agora, o elenco liderado por Didier Deschamps se prepara para a estreia na competição continental, diante da Áustria, no próximo dia 17.

Alguns jornais internacionais chegaram a noticiar que Mbappé não entraria em campo para ser preservado até a estreia da Eurocopa. Ele sofreu uma pancada na vitória diante de Luxemburgo, por 3 a 0, e passará por novos exames na segunda-feira, porém, a entrada no jogo deste domingo indica que o problema não deve ser grave.

No amistoso entre França e Canadá, Mbappé substituiu Ousmane Dembélé na reta final do jogo. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Superior tecnicamente, a França teve mais chances de sair com a vitória, mas pecou na definição das oportunidades no terço final de campo. O Canadá, do outro lado, atacou esporadicamente. Ao todo, foram 12 finalizações francesas contra sete canadenses.

A seleção comandada por Jesse Marsch disputará a Copa América 2024 e está no Grupo A, assim como Argentina, Peru e Chile. A estreia será no próximo dia 20, diante da Albiceleste.

Apesar do empate se gols, a noite foi especial para Olivier Giroud. O novo atacante do LAFC, dos Estados Unidos, disputou sua última partida pela seleção francesa em solo nacional.

Sem marcar pela França, Giroud foi substituído com 17 minutos do segundo tempo. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)