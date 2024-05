Mbappé e dono do PSG se envolveram em briga antes da jogo de despedida do astro; afirma jornal

Nasser Al-Khelaifi e Mbappé no anúncio da renovação de contrato do craque. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 18:13 • Paris (FRA)

O final da passagem de Mbappé pelo PSG é, mais uma vez, marcado por polêmicas e desavenças. A mais recente marca do atrito entre o clube e o atleta aconteceu no último domingo (12), quando o astro jogou seu último jogo pelo Parque dos Príncipes, na derrota para o Toulouse. Segundo o portal Le Parisien, Mbappé e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, entraram em uma briga 'pesada' antes do aquecimento para o jogo.

Desde o anúncio interno da saída do jogador, a relação entre Mbappé e o Emir do Catar esfriou completamente. Segundo o Le Parisien, eles mal se falavam nos corredores do clube. O silêncio, entretanto, foi quebrado no último domingo, com a marcação de uma reunião interna entre os dois. O motivo? Khelaifi queria entender a razão de Mbappé não ter citado seu nome entre os agradecimentos no vídeo oficial de despedida, postado na conta oficial do atleta na última sexta (10).

Os nomes citados por Kylian foram diversos: de treinadores aos diretores que trabalhou no clube. A ausência do nome do Emir foi vista como uma afronta. Nasser Al-Khelaifi insistiu em buscar respostas sobre a situação, e com isso, a reunião foi marcada minutos antes do aquecimento dos atletas para o do jogo. Isolados de fontes externas, os dois conversaram e o tom subiu rapidamente: o esclarecimento se transformou em briga.

Nasser Al-Khelaifi. (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

Uma das testemunhas falou ao jornal que "as paredes estremeceram" com o confronto, relatando uma cena que pode ter sido violenta. A briga fez com que Mbappé entrasse quatro minutos atrasado para se aquecer. O atacante marcou um gol com oito minutos de jogo, o último no estádio com a camisa do time parisiense, mas não evitou a derrota por 4 a 1.

Outro fato que chamou atenção e indica a ruptura total entre os lados foi a falta de homenagens oficiais para Kylian Mbappé. O único gesto de agradecimento visto no Parque dos Príncipes foi feito pelos ultras da equipe, que levantaram um mosaico para o astro no início do aquecimento.

Mbappé tira foto na frente de mosaico feito pela torcida. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Em comunicado oficial à imprensa, o PSG negou que tivesse acontecido qualquer briga entre os dois, mas admitiu a existência de um 'encontro' para acertar detalhes da saída do jogador ao final da temporada.

É esperado que Mbappé seja anunciado como reforço do Real Madrid no início de junho. Segundo diversas apurações especializadas em transferências, o astro sequer escutou outras propostas após anunciar sua saída do PSG, já que tinha em mente o desejo de se juntar a Vinícius Jr, Bellingham e Carlo Ancelotti na capital espanhola.