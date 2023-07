Completam a lista, Mudryk, do Chelsea (ING), com 36,63 km/h, Ousmane Dembelé, do Barcelona (ESP), atingindo uma velocidade de 36,60 km/h, Adama Traoré, do Wolverhampton (ING), com 36,60 km/h, além do português Rafael Leão, do Milan (ITA), com 36,50 km/h.