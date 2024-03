Mbappé polemiza e se recusa a autografar cartaz do Real Madrid

Mbappé está em clima de despedida com o PSG (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 16:39 • São Paulo (SP)

Mesmo que esteja acertado com o Real Madrid, Mbappé está fazendo de tudo para evitar desavenças com o Paris Saint-Germain, principalmente com a torcida e a diretoria do clube francês.

Inclusive, deixou de autografar um cartaz do Real Madrid na segunda-feira (4). Antes da partida contra o Real Sociedad, pela Champions League, Mbappé desembarcou no aeroporto e atendeu alguns fãs e torcedores. O registro foi feito pelo portal ElDesmarque.

Já na Espanha, um torcedor pediu um autógrafo em um cartaz do Real Madrid. Ao perceber, preferiu assinar outro objeto.

A iminente saída de Mbappé do PSG tem causado grandes problemas entre o jogador e o treinador da equipe, Luis Enrique. Segundo o portal Foot Mercato, os dois chegaram ao limite no desgaste do relacionamento e 'não se suportam mais'.

Fato é que, no momento, treinador e atacante vivem uma relação totalmente desgastada, o que pode colocar em risco o restante da temporada da equipe parisiense. Mesmo assim, será titular contra o Real Sociedad, nesta terça-feira (5).