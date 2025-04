Matheus Aiás vive boa fase e deixa Noah perto do título da Liga e da Copa na Armênia

Brasileiro com mais gols na atual edição da Conference League, Matheus Aiás vive boa fase com a camisa do Noah, da Armênia. O atacante deixou sua marca na goleada por 5 a 1 sobre o West Armenia, pelo Campeonato Armênio.

Nos últimos dois jogos como titular, Matheus Aiás marcou três gols, inclusive na Copa da Armênia, em que sua equipe conquistou vaga na semifinal do torneio. Embora o Noah não tenha conseguido avançar na Conference League, o brasileiro deixou sua marca em seis ocasiões.

Nos últimos jogos, o centroavante dedicou seus gols à sua família. Recentemente, o jogador e sua esposa, Carolina Boraschi, tiveram os gêmeos Pedro e Davi. O atacante promete para trabalhar duro para vencer os dois títulos em disputa e homenagear os filhos.

- Estou vivendo um momento extremamente feliz e especial, não só dentro de campo, mas também fora dele. Sempre que piso no gramado, lembro da minha família e agora Deus nos agraciou com dois meninos lindos. Vou dar o máximo para marcar ainda mais gols para eles também. Já consegui um para cada para não ter ciúme - brincou.

Com uma mão na taça, o Noah volta ao campo pelo Campeonato Armênio no domingo (13), contra o BKMA Yerevan, fora de casa. Líder da competição, o time de Matheus soma 52 pontos, com quatro pontos a mais que o segundo colocado.