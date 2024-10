Mateusão marca em goleada do Shabab Al-Ahli e chega a três gols em três jogos pela Liga dos Campeões da Ásia

Mateusão foi revelado pelo Flamengo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 21:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Se tem jogo do Shabab Al-Ahli pela Liga dos Campeões da Ásia, tem gol de Mateusão. O atacante ex-Flamengo marcou na vitória da equipe dos Emirados Árabes sobre o Al Kuwait por 4 a 1. Esta foi a terceira partida na competição e o brasileiro balançou as redes em todas, assumindo a artilharia do torneio.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Paulo Sousa chegou aos seis pontos e a liderança do Grupo D da Asia Champions League Two, a segunda divisão da competição continental. Quem vencer a competição garante vaga na Liga dos Campeões da Ásia na próxima temporada.

Jogando em casa, o Shabab logo tomou a iniciativa e abriu o placar aos nove minutos, com Debbur. Com amplo domínio e chances para ampliar, marcou o segundo gol aos 48, de pênalti, com Mateusão. Na segunda etapa, aos 16 minutos, Suhail ampliou. Cinco minutos depois, Khamis marcou o quarto. Aos 40, Naser descontou para os visitantes.

O gol marcado hoje foi o terceiro em oito jogos disputados por Mateusão na temporada. Ao todo com a camisa do Shabab, são nove gols em 28 partidas. Ele falou sobre mais um gol marcado e a importância da vitória.

- Fico feliz de ter a oportunidade de jogar, de começar como titular, e de corresponder à confiança depositada em mim. Tenho treinado bastante, me dedicando muito diariamente para que as coisas aconteçam de forma positiva nos jogos. Graças a Deus pude marcar mais uma vez na Liga dos Campeões, mantendo uma boa média, e mais feliz ainda pela vitória da equipe. Era uma partida importante, jogando em casa, que nos coloca na liderança do grupo. Um resultado que também nos dá confiança para a próxima partida, que é um confronto direto pela liderança da Liga, e vamos jogar novamente diante do nosso torcedor. Vamos seguir trabalhando para buscar nossos objetivos - afirmou.

O próximo compromisso do Shabab Al-Ahli é contra o Al Sharjah, no próximo domingo (27/10), às 12h30 (horário de Brasília), pela liga nacional, no duelo que coloca frente à frente os dois primeiros colocados da competição.