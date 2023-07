Marta, a renomada artilheira da Seleção Brasileira de Futebol e embaixadora global da ONU Mulheres, surpreendeu o mundo esportivo ao anunciar uma parceria extraordinária com a Centauro, do grupo SBF, e a Go Equal, ao lançar sua linha inédita de roupas esportivas. Esse movimento marcante representa um importante passo na promoção da presença feminina dentro do universo esportivo e inspira outras mulheres a trilharem caminhos similares.