O atacante Marcos Leonardo marcou mais um gol na goleada do Benfica por 4 a 1 sobre o Estrela Amadora, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Português. Além do ex-atacante do Santos, outros brasileiros balançaram as redes na partida: Arthur Cabral, balançou as redes pelos Encarnados, e Léo Jabá descontou para o time da casa.