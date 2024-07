Marco Reus toma decisão sobre futuro da carreira e jogará ao lado de ex-Vasco

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 13:02 • Rio de Janeiro

Marco Reus está muito perto de ter seu futuro definido. Sondado por diversos clubes após o anúncio de saída do Borussia Dortmund, o meia alemão está muito perto de ser contratado pelo Los Angeles Galaxy, da MLS, e jogará ao lado de Gabriel Pec, ex-Vasco.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências e no mercado do futebol, a negociação não está totalmente definida por conta de alguns pequenos detalhes, mas que não serão empecilho para o desfecho positivo das partes.

Na temporada passada, Marco Reus marcou nove gols e concedeu sete assistências em 42 jogos pelo Borussia Dortmund. Em entrevista após sua despedida, o jogador se declarou ao clube de coração e falou sobre os momentos que viveu na Muralha Amarela.

Jogador deixou o Borussia Dortmund no fim da temporada (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

- Sinto que vivi aqui tudo o que é possível vivenciar. Nunca me defini com base em gols ou títulos, só queria ser um jogador incrível, um companheiro de equipe incrível que você também pode compartilhar sucessos com quem você pode se divertir. - disse Marco Reus.

- Estou extremamente grato e orgulhoso por este momento especial no meu clube. Passei mais da metade da minha vida aqui e aproveitei cada dia, embora tenha havido momentos difíceis. - declarou o jogador.

Mesmo derrotados para o Real Madrid, o meia de 35 anos ajudou os Prussianos a chegar à a primeira final da Champions League desde 2013, depois de quase 30 anos do primeiro título da equipe. Seu contrato se encerrou na abertura da janela e esteve livre no mercado para assinar com qualquer clube.