Marca do pênalti: qual a distância para o gol no futebol?

Publicada em 25/09/2024

A marca do pênalti no futebol está localizada a 11 metros (ou 12 jardas) da linha do gol. Essa medida é padrão em todas as competições oficiais de futebol organizadas pela FIFA e outras federações. A cobrança de pênaltis é um dos momentos mais tensos e decisivos em uma partida, principalmente em jogos eliminatórios, onde essa jogada pode determinar o vencedor de um torneio.

A distância de 11 metros foi estabelecida em 1891, quando a regra do pênalti foi introduzida pela primeira vez no futebol. O objetivo era criar uma situação de alta pressão para o atacante, exigindo precisão no chute, enquanto o goleiro tinha a chance de realizar uma defesa crucial. O espaço entre a marca do pênalti e o gol é curto o suficiente para favorecer o atacante, mas ao mesmo tempo coloca grande responsabilidade sobre ele, uma vez que o goleiro é o único obstáculo.

Durante uma cobrança de pênalti, algumas regras devem ser seguidas. O goleiro, por exemplo, deve manter pelo menos um pé sobre a linha do gol até o momento em que a bola é chutada. Caso o goleiro avance antes do chute, a cobrança pode ser repetida. Já o jogador que executa a cobrança deve esperar o apito do árbitro para iniciar o movimento e a bola estar parada na marca do pênalti.

A precisão e a técnica são elementos essenciais para uma boa cobrança de pênalti. Muitos jogadores optam por chutar com força, enquanto outros preferem utilizar a técnica do "cavadinha", em que o atacante dá um toque suave na bola, enganando o goleiro. Independentemente da estratégia, a distância da marca do pênalti exige que o jogador tenha foco e controle emocional para converter a oportunidade em gol.

Marca do pênalti: área crítica

Além disso, os pênaltis podem ser cobrados tanto durante o tempo regulamentar quanto nas disputas por pênaltis, que ocorrem ao final de uma partida eliminatória que termina empatada. Nessas situações, cada equipe tem cinco cobranças iniciais da marca do pênalti, e se o empate persistir, a disputa segue alternada até que uma das equipes obtenha vantagem.

A marca do pênalti é uma área crítica do campo, onde as emoções estão à flor da pele e as jogadas podem mudar completamente o rumo de uma partida. A precisão do chute, o posicionamento do goleiro e a pressão sobre o jogador são fatores que tornam essa jogada tão especial e decisiva no futebol. A distância de 11 metros coloca o atacante em uma posição privilegiada, mas também carrega uma grande responsabilidade.