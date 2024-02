Os primeiros quinze minutos do jogo foram absolutamente elétricos: com apenas 37 segundos, Hojlund aproveitou uma bobeira da zaga do Luton para abrir o placar, e aos sete, faria mais um, desta vez com o peito. Os gols escancaram a fase iluminada do atacante dinamarquês, que está finalmente entregando o que sua contratação prometia: gols e resultados. São sete gols nos últimos seis jogos para a joia de 21 anos.