Em campo, Antony ainda conta com o apoio do treinador, que acredita na volta por cima do segundo investimento mais caro da história do Manchester United. Em entrevista coletiva nesta manhã, ten Hag reforçou a confiança no atleta: 'Antony vai reagir e eu dou todo suporte para ele. Ele precisa esperar por uma chance e agarrá-la. Eu o conheço há muito tempo e sei do seu potencial', disse o treinador holandês, que comandou Antony no Ajax e foi o grande responsável pela compra do jogador pelos Red Devils em 2022.