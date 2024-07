Manchester United planeja trocar Old Trafford por estádio com capacidade para 100 mil pessoas

(Foto: Divulgação/Manchester United)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 12:42 • Rio de Janeiro

O Manchester United segue no sonho para revitalizar seu estádio. Com a possibilidade de substituir Old Trafford, o clube inglês planeja construir um novo estádio com capacidade para 100 mil pessoas sentadas, podendo custar a bagatela de R$14,5 bilhões.

A informação foi publicada nesta segunda-feira (29) por diferentes veículos da imprensa da Inglaterra, e a expectativa é por decisão até o fim deste ano sobre nova construção ou reforma da atual casa.

O projeto desse novo estádio custaria ao todo 2 bilhões de libras e ficaria pronto em 2030. A nova casa assumiria o posto de maior estádio da Inglaterra, e o segundo maior de toda Europa, atrás apenas do novo Camp Nou, que poderá receber até 105 mil pessoas com assentos.

Mesmo com o aporte de Sir Jim Ratcliffe, co-proprietário do clube inglês e o homem mais rico do Reino Unido, a grande dificuldade de sua construção será financeira. O mandatário, inclusive, avalia a reconstrução da arena do zero como a melhor opção até o momento.

O estádio Old Trafford, do Manchester United, foi inaugurado em 19 de fevereiro de 1910, em Greater Manchester, Inglaterra. Projetado pelo arquiteto Archibald Leitch, o estádio original tinha capacidade para 80.000 espectadores e, atualmente, comporta 74 mil lugares.

Bobby Charlton apelidou o estádio de “Theatre of Dreams” (Teatro dos Sonhos), tornando um símbolo do futebol mundial e da rica história dos Red Devils.