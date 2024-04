Bellingham reforça objetivo da temporada e comemora vitória contra o Barcelona: ‘As últimas 24 horas foram maravilhosas’

Bellingham foi eleito 'Revelação do Ano' no Prêmio Laureus (JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 18:06 • Madri (ESP)

A temporada 2023/24 para Jude Bellingham está cada vez mais positiva. Um dos melhores e mais importantes jogadores do Real Madrid, o astro inglês é o artilheiro da equipe, com 21 gols, e foi responsável pela virada no clássico contra o Barcelona.

Neste domingo (21), os gigantes da Espanha se enfrentaram pela 32ª rodada da La Liga e, nos acréscimos do segundo tempo, Bellingham desempatou o jogo, dando a vitória à equipe merengue e praticamente definindo a conquista do campeonato nacional.

No dia seguinte ao 'El Clásico', o jogador esteve presente no Prêmio Laureus de Esportes, em Madri, onde foi eleito 'Revelação do Ano'. Em entrevista, o meio-campista falou sobre o atual momento e as ambições na temporada.

- As últimas 24 horas foram maravilhosas. Me sinto muito bem com a equipe e os torcedores me receberam muito bem. Estou ansioso pela Eurocopa, mas ainda temos jogos para terminar a liga e outros muito difíceis na Champions League, contra o Bayern de Munique - declarou.

- Espero que possamos ganhar mais troféus, temos a oportunidade de ganhar mais com o Real Madrid, e depois a Eurocopa. É preciso muito trabalho e sacrifício, espero que aconteça - completou.

Líder da La Liga, o Real Madrid está com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, Barcelona, restando seis jogos. Na Liga dos Campeões, vai disputar a vaga na final com os alemães.

