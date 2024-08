Manchester United encerra novela e anuncia ex-jogador do PSG

Erik ten Hag, treinador do Manchester United. OLI SCARFF / AFP







Publicada em 30/08/2024

O Manchester United acertou a contratação do volante da seleção uruguaia Manuel Ugarte. A negociação chegou a um denominador comum após semanas de conversa e o ex-jogador do PSG assinou um contrato de cinco anos, com opção de mais um, com os Red Devils. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube.

O clube inglês paga 50 milhões de euros fixados pelo meia e ainda poderá desembolsar outros 10 milhões caso o jogador alcance metas pelo clube. Com 37 partidas em 2023-24, o sul-americano não encontrou boa adaptação no time parisiense e desejava atuar no Manchester United, que também almejava reforçar o setor. A negociação era uma vontade forte de ambos os lados, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Ugarte foi revelado pelo Fénix, do Uruguai, e passou por Famalicão e Sporting antes de se transferir para o PSG por cerca de 60 milhões de euros. De casa nova, o volante será uma opção para Erik ten Hag, que perdeu o escocês Scott McTominay para o Napoli nos últimos dias.

Aos 23 anos, Ugarte espera encontrar um ambiente propício para confirmar o potencial de um dos volantes mais promissores de sua geração. Nesta janela, ele se junta a Zirkzee, De Ligt e Mazraoui como principais reforços do Manchester United. Do outro lado, os Red Devils estão próximos de vender Jadon Sancho ao rival Chelsea.