Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 12:35 • Manchester (ING)

Em clássico importante na reta final da Premier League, neste domingo (11), o Manchester United contará com o reforço de um dos principais atacantes do elenco, Marcus Rashford, depois de uma lesão no tornozelo que o tirou dos gramados a algumas semanas para jogar contra o Arsenal.

A equipe de Mikel Arteta lidera o Campeonato Inglês, mas o título só será confirmado na última rodada, no momento, faltam dois jogos para o fim do campeonato. O inglês esteve fora da rotação desde a semifinal da Copa da Inglaterra contra o Coventry, no dia 21 de abril, e retorna contra os Gunners, equipe que ele marcou quatro gols nos últimos três duelos.

Os Red Devils estão em crise à medida que se aproxima o final da temporada, com a moral no fundo do poço, após a goleada por 4 a 0 para o Crystal Palace. A equipe de Erik ten Hag venceu apenas duas das últimas 10 partidas da Premier League e está em oitavo lugar, faltando três jogos para o fim.

(Foto: Ian Kington / AFP)

O treinador foi forçado a lidar com mais de 60 lesões distintas em sua equipe desde agosto, sendo a defesa a área mais atingida, com 31 escalações diferentes, por conta disso, o volante Casemiro precisou atuar como zagueiro em várias ocasiões.

Apesar dos números baixos, com 7 gols em 31 jogos na Premier League, Rashford foi peça fundamental nos jogos mais difíceis do Manchester United: o jogador de 26 anos marcou contra Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton, entre outros.