Em jogo que mexe nas duas partes da tabela, Manchester City e Everton entram em campo neste sábado (10), às 9h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Em caso de vitória dos Citizens, o time assume a liderança da Premier League provisoriamente e pode se manter na posição em caso de tropeço do Liverpool, que enfrenta o Burnley mais tarde. Já no lado dos Toffes, triunfar é importante para sair da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming.