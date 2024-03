Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Manchester City x Arsenal, pela Premier League (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 07:56 • Manchester (ING)

O Manchester City recebe o Arsenal neste domingo (31), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar a partir das 12h30 (hora de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra), com transmissão da ESPN e do Star+. As duas equipes brigam pelo título da liga; os Gunners de Mikel Arteta aparecem na ponta da tabela, com 64 pontos, enquanto os Citizens de Pep Guardiola estão em terceiro, com um a menos - o Liverpool é o segundo, empatado com os líderes mas perdendo em saldo de gols.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Manchester City e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Arsenal

Premier League - 30ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 31 de março de 2024, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

📺 Onde assistir: ESPN (TV paga) e Star+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (auxiliares); Thomas Bramall (quarto árbitro); Jarred Gillett e Darren Cann (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Rico Lewis, Rúben Dias, Manuel Akanji e Nathan Aké; Rodri, Bernardo Silva e Kevin de Bruyne; Phil Foden, Erling Haaland e Jérémy Doku



❌ Desfalques: Kyle Walker e John Stones (lesionados)

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Oleksandr Zinchenko; Martin Odegaard, Jorginho e Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli



❌ Desfalque: Jurrien Timber (lesionado)

