O Atlético de Madrid venceu o Manchester City por 2 a 1 na manhã deste domingo no World Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul, em partida amistosa de pré-temporada. Todos os gols foram marcados no segundo tempo; Memphis Depay e Yannick Carrasco marcaram para o time espanhol, enquanto Rúben Dias anotou o único do atual campeão europeu.