Revelado pelo Flamengo, Paquetá subiu para o profissional do Rubro-Negro em 2016. No início de 2019, foi vendido ao Milan, onde teve uma passagem de pouco destaque. No ano seguinte, transferiu-se para o Lyon e permaneceu duas temporadas no futebol francês antes de ser contratado pelo West Ham, em agosto de 2022, por 51 milhões de libras. Paquetá defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar.