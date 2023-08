- Quando apareceu o interesse do Kolos, eu fiquei um pouco receoso, por conta de tudo que passei no ano passado para deixar o país. Mas, conversei com a minha família, meu empresário e vimos que era uma boa oportunidade. Eu já conheço o país, sei de tudo que tem acontecido, mas estou pronto para o desafio. Eu sou um trabalhador, tenho família que depende de mim e vou encarar mais um desafio na minha carreira, se Deus quiser vai ser uma grande temporada - disse.