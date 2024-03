City passará por tour de grandes clássicos nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 12:08 • Manchester (ING)

O Manchester City, atual campeão da Champions e do mundo, retornará aos Estados Unidos para realizar pré-temporada antes do início de 2024-25, em turnê organizada em parceria com a FC Series. Entre julho e agosto, os Citizens terão quatro duelos de grande apelo internacional, no período denominado "Manchester City USA Summer Tour".

No dia 30 de julho, em Orlando, está agendado um reencontro mais do que especial: o técnico Pep Guardiola enfrentará seu ex-clube Barcelona em duelo no Camping World Stadium. Além do Barça, os outros rivais do City serão Celtic (23 de julho), Milan (27 de julho) e Chelsea (3 de agosto).

- Estamos muito orgulhosos e entusiasmados de poder anunciar a turnê do Manchester City neste verão. Pelo terceiro ano consecutivo, receberemos grandes clássicos europeus, consolidando a proposta da FC Series de trazer as maiores marcas do mundo do futebol a Orlando e a diferentes cidades dos Estados Unidos - destacou Ricardo Villar, CEO da FC Series.

👀 O QUE É A FC SERIES?

A FC Series é uma plataforma global que combina esportes, música e entretenimento. Anteriormente conhecida como Florida Cup, o maior evento anual de futebol internacional no estado da Flórida, o evento expandiu-se para a FC Series para apresentar partidas em todo os Estados Unidos. A FC Series é gerenciada pela Florida Citrus Sports, empresa sediada em Orlando, conhecida por seus eventos esportivos de classe mundial, incluindo a Cheez-it Citrus Bowl, a Pop Tarts Bowl, a Florida Blue Florida Classic, a FC Series e o Camping World Kickoff. Em 2023, o evento foi transmitido ao vivo para mais de 100 países. Nas redes sociais, o conteúdo publicado pelas páginas oficiais do evento e compartilhado mundialmente alcançou mais de 100 milhões de pessoas.

🔙⚽ O REENCONTRO

A partida entre City e Barça, marcada para o dia 30 de julho, será mais um encontro entre duas das maiores marcas do futebol internacional na atualidade, que jogarão pela primeira vez no Camping World Stadium. No último duelo oficial, realizado em novembro de 2016, o Manchester City saiu vitorioso: 3 a 1 pela fase de grupos da Champions League, na Inglaterra – o Barça havia vencido em sua casa, por 4 a 0, com um hat-trick de Lionel Messi e outro gol de Neymar. Guardiola dirigia a equipe espanhola na época. Em 2022, os dois clubes se enfrentaram em amistoso, que terminou empatado em 3 a 3, no Camp Nou.

Confrontos do Manchester City na FC Series (Foto: Divulgação)