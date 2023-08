É dia de Copa Sul-Americana. América-MG e Fortaleza se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 19h, no Independência, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio. Lanterna do Brasileirão, o Coelho está firme e forte no torneio internacional e tenta salvar a temporada avançando na competição. O Leão do Pici também vem bem na Sul-Americana e quer chegar longe.